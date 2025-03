.com - Amici 24, puntata 9 marzo con Fedez, Noemi, Rkomi e Petit

Nella prossimadel pomeridiano didi Maria De Filippi 24 saranno ospiti in studioTorna domani alle ore 14 su Canale 5 il pomeridiano didi Maria De Filippi 24. Ancora sei gli allievi che dovranno conquistarsi la maglia oro del serale: Dandy tra i ballerini, Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes tra i cantanti. Ospiti in studiocon il nuovo singolo Mezzanotte, prodotto da Dardust, econ Il ritmo delle cose.A sfilare la classifica della categoria canto sarannoche si esibiranno sulle note di Battito e Se ti innamori muori, brani presentati in gara all’ultimo Festival di Sanremo.24,