Amici 24 ecco quando inizia il serale | la data

Ildi24 è ormai alle porte: questo pomeriggio, infatti, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del pomeridiano del talent show condotto da Maria De Filippi durante la quale verranno assegnate le ultime maglie d’oro, pass di accesso per la tanto agognata fase finale del programma, al termine della quale verrà decretato il vincitore di questa edizione.Ad avere già la maglia sono attualmente: Jacopo Sol, Antonia Nocca, Daniele Doria, Chiamamifaro, Alessia Pecchia, Asia, Francesco, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna e Francesca Bosco.Questo pomeriggio, invece, grazie alle anticipazioni (che potete leggere QUI), sappiamo che a passare alsaranno Dandy Cipriano, Luk3, Trigno, Vybes e Senza Cri. L’unico a non riuscire nell’impresa sarà il cantante Deddè, che dopo il rifiuto netto di Rudy Zerbi dovrà lasciare lo studio ad un passo dal