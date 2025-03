Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta ventiduesima puntata

Anticipazionidi domenica 9 marzoMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata giovedì.Nel corso della, sono intervenuti in qualità di giudici, Fedez e Noemi. In seguito, hanno cantato il loro brano di Sanremo. Proprio come ha fatto l’ospite Rkomi. Ospiti, inoltre, gli ex allievi Petit e Marisol.In seguito, è stato chiuso il cerchio degli allievi che accedono al Serale: i cantanti Luk3, Senza Cri, Vybes e TrigNO ed il ballerino Dandy. Eliminato Deddè, allievo di Anna Pettinelli. In totale, al Serale ci saranno 16 concorrenti.Davide Maggio.