Ilrestodelcarlino.it - ’Amichemai’, Nichetti si racconta al Santo Spirito

Maurizioal cinemadi Ferrara. Il regista presenta il suo nuovo film, realizzato dopo oltre vent’anni di assenza dalla regia cinematografica. Il Cinemadi Ferrara è lieto di annunciare un evento cinematografico di particolare rilievo. Oggi, il celebre regista, attore e sceneggiatore Mauriziosarà ospite in sala per presentare il suo ultimo film, opera che segna il suo ritorno alla regia cinematografica dopo più di vent’anni. L’incontro con l’autore si terrà in occasione delle proiezioni delle 18 e delle 21, dopo le quali il pubblico avrà l’opportunità unica di dialogare con uno dei maestri della commedia italiana, in un confronto diretto sull’opera e sulla sua poliedrica esperienza artistica., distribuito nelle sale da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures, vede Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz protagoniste di una commedia on the road.