Alzheimer male silenzioso che intimorisce esclude e allontana

A volte, è un evento mediatico a riaccendere l’attenzione su drammi che si consumano quotidianamente nell’ombra e nel silenzio. Un silenzio chi mi riporta ai racconti lontani della tubercolosi che colpiva i giovani dal 14 ai 20 anni e nulla si poteva e a cui si aggiungeva il silenzio e la colpevolizzazione sociale. Ogni famiglia che aveva un morto per tbc teneva per 20 giorni le imposte chiuse. Pensavo per il dolore, invece era rendere visibile lo stigma: il pericolo.Ora mi sembra stia avvenendo per l’, uncheed, come furono le imposte ai tempi del tbc, malattia incurabile la cui risposta sociale era lafuga mentre, mentre l’unica cura certa era allora come ora l’aiuto e la vicinanza. Neppure il tumore da questa risposta che è generalmente fatta di cure, attenzione e vicinanza L’ultima edizione delFestival di Sanremo ha riportato alla ribalta questa malattia tra le più crudeli del nostro tempo Durante un turno di volontariato ospedaliero, ho vissuto una scena che racchiudeva tutta la brutalitàdi questa patologia.