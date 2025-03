Alvaro Vitali e la pensione da 1 300 euro | Ho sperperato tutto ma sono stato fregato

Leggi su Open.online

dice che Carlo Verdone gli ha ridato ossigeno, dopo anni passati a essere ignorato dal mondo del cinema e dello spettacolo. Il mitico «Pierino» della commedia all’italiana racconta al Corriere della Sera come ha reagito alla chiamata del regista romano per la quarta stagione di Vita da Carlo su Paramount+: «Una persona meravigliosa, la sua telefonata è stata una sorpresa, lo ringrazio tantissimo, ci voleva aria nuova per me, lui mi ha ridato ossigeno».E pensare cheha recitato in bel quattro film per Federico Fellini, che «si ammazzava dalla risate con me». Poi è arrivato il successo anche economico con la serie su Pierino e le commedie sexy. Tutte pellicole all’epoca massacrate dalla critica: «Oracult. La gente mi ferma per strada per chiedermi di farne altri.