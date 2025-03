Fanpage.it - Alvaro Vitali: “Con Pierino guadagnavo 90 milioni a film, ma ho sperperato quasi tutto. Vivo con 1300 euro di pensione”

In un'intervista,ripercorre i tempi d'oro della sua carriera d'attore. Il ruolo diper lui è stata una fortuna e una condanna: "In Italia quando ti mettono una pecetta sei quello, non è come in America dove puoi fare". Oggi vive con una pensione di-1400: "Per aver fatto 150è bassa, le produzioni fregavano sui contributi".