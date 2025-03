Oasport.it - Altra tragedia nello sci alpino: Marco Degli Uomini è scomparso a 18 anni

Ancora una bruttissima notizia dal mondo dello sci. Una di quelle che non si vorrebbero mai dover scrivere. È deceduto, infatti,, giovane atleta dello Sci Club Dauda. Il 18enne nativo di Tolmezzo ha perso la vita per colpa di una caduta occorsa ieri sullo Zoncolan., secondo le ricostruzioni, stava effettuando una discesa di riscaldamento prima di fare da apripista ad una gara di superG sulla pista 1 dello Zoncolan. Lo sfortunato giovane avrebbe perso il controllosci atterrando dopo un volo di circa 70 metri per poi andarsi a schiantare nelle reti di protezioni. Le prime notizie avevano parlato di un trauma cranico e di una situazione generale preoccupante con entrambi i femori fratturati e una clavicola ko.è stato subito soccorso ma risultava cosciente.