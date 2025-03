It.insideover.com - Alta tensione in Romania: Calin Georgescu escluso dalle presidenziali

Leggi su It.insideover.com

in. Il candidato “antisistema” e critico della Nato, inviso a tutto l’establishment politico-mediatico europeo, non è stato ammesso alle elezioniche si terranno a inizio maggio. Una decisione tanto grave quanto clamorosa per un Paese membro dell’Unione europea, che rischia di far sprofondare lain una crisi politica e sociale molto pericolosa. L’Ufficio elettorale centrale che ha impedito adi candidarsi ha respinto le proteste dell’amministrazione Usa e ha fatto sapere che le motivazioni ufficiali alla base dell’esclusione saranno rese note nei prossimi giorni. Sale lain. Musk: “Follia”Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’Ufficio elettorale ha votato contro la partecipazione dialle elezioni con un margine di 10 voti a 4.