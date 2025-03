Liberoquotidiano.it - Alt della polizia, fuga e speronamento: la sentenza che cambia tutto

Altro che storie. Se scappi all'alt di, sei tu a sbagliare e non certo la pattuglia che ti sperona per acciuffarti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nei giorni scorsi con una ordinanza che potrebbe avere conseguenze anche sul caso Ramy, il giovane morto a bordo di un motorino che non si era fermato al controllo dei carabinieri a Milano. Sul reato dipericolosa c'è da tempo mobilitazione anche attorno ad una proposta di legge da parte del Sim dei Carabinieri: il sindacato chiede tutele per evitare palesi ingiustizie quando i rigorilegge si abbattono su chi la deve far rispettare. L'ordinanzaCassazione numero 4963 del 25 febbraio scorso ha riguardato proprio un inseguimento stradale condotto da una pattuglia di. In quel caso un veicolo ina velocità elevata aveva urtato numerose autovetture e messo a rischio la pubblica incolumità prima di essere speronato dalla pattuglia inseguitrice e la Corte ha precisato che l'operato degli agenti, pur determinando un incidente stradale, non può essere considerato come un semplice incidente, ma rientra nel contesto di un'operazione di pubblica sicurezza.