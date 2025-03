Juventusnews24.com - Allianz Stadium, la debacle della Juve contro l’Atalanta induce i tifosi ad andare via: lo stadio di sta svuotando in quei settori!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, laadvia dall’impianto! La rivelazioneLo 0-4 di Ademola Lookman sta convincendo icheAtalanta può anche terminare in netto anticipo. Istanno andando via da ogni angolo dell’, come rivela Alessio De Giuseppe. Ecco la rivelazione che il bordocampista di DAZN ha esternato.PAROLE – «Si stalo. Qualcuno era già andato via intorno al 69?, ma adesso siamo intorno al 50%capienza. In ogni settore va registrata quest’uscita: entrambe le curve, i distinti e anche la tribuna».Leggi suntusnews24.com