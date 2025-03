Anteprima24.it - Allarme in valle vitulanese: a Foglianise quattro furti in serie nella serata di ieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoinin abitazione a a. Almenosono stati messi a segnodi. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, probabilmente anche a causa di una festa di bambini in paese, sono entrati in un edificio, articolato in due villette a schiera, e hanno rubato nelle due abitazioni portando via argento e monili in oro.Il valore dei beni rubati deve ancora essere quantificato. Sul posto per un primo sopralluogo sono giunti i Carabindella Compagnia di Montesarchio, ma le indagini sono rese più complesse dal fatto che mancherebbe in zona un impianto di videosorveglianza.Immagine di repertorioL'articoloin: aindiproviene da Anteprima24.