Lanazione.it - Alla Società del Gotto il punto di vista degli uomini sulla parità di genere

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 9 marzo 2025 – Nella sede delladel, sul tema delladi, come impegno comune per il cambiamento culturale, sono intervenuti Sergio Sottani, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia; Elena Bistocchi, Consigliera didella Provincia di Perugia; Alvaro Fiorucci, giornalista; Francesca Brutti, Presidente Comitato Pari Opportunità OrdineAvvocati di Perugia; Cesare Carini, Consigliere Comunale. A moderare l’evento Lorena Pesaresi delladel- quale esperta di politiche di. Pesaresi ha introdotto l’argomento mettendo in evidenza quanto all’interno dell’associazione (il) che sentire la voce maschile nel confronto tra i generi sia fondamentale per maturare la consapevolezza che glipossono dimostrarsi in prima linea quali “agenti di cambiamento culturale” a partire dal contrastoviolenza maschile contro le donne.