Forlitoday.it - Alla scoperta del nido 'Primavera di Gesù': porte aperte a famiglie e bambini

Leggi su Forlitoday.it

La scuoladi” di Vecchiazzano, in via Veclezio 13/d, apre leai genitori e aiin occasione dell’open day che si terrà sabato 15 marzo dalle 15.30. Un'opportunità non solo per iscriversi e iniziare un nuovo cammino a settembre, ma anche per conoscere gli spazi e.