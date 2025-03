Velvetgossip.it - Alice Campello festeggia i 30 anni con una festa da sogno a Istanbul insieme ad Alvaro Morata

Il 5 marzo 2023 ha segnato una data memorabile per, che hato il suo trentesimo compleanno con unaindimenticabile a. In compagnia del marito calciatore, la coppia ha colto l’occasione per celebrare non solo l’amore, ma anche un nuovo inizio dopo un periodo di crisi. La scelta di, città ricca di storia e cultura, ha reso la celebrazione ancora più affascinante.un compleanno daDurante la giornata,, influencer e imprenditrice, ha condiviso sui social i momenti salienti della sua. La giornata è iniziata con una cena romantica, culminata allo scoccare della mezzanotte con un regalo speciale: un anello in oro bianco con un diamante giallo a taglio cuscino, dal valore di circa 30mila euro. Questo gesto non solo celebra il suo compleanno, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita e amore rinnovato.