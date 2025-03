Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Michele trasforma un bagno pubblico in passerella: da Valentino, la moda è un “meta-teatro dell’intimità”

Un, simbolo di un’intimità condivisa e al tempo stesso negata, sinella scenografia inattesa della sfilataAutunno/Inverno 2025-2026., al suo secondo appuntamento con il prêt-à-porter della maison, sceglie un “contro-luogo”, come lo definisce lui, per mettere in scena la sua personale riflessione sul poteretivo dell’abito, sul rapporto tra il nostro “io” interiore e l’immagine che proiettiamo all’esterno. Negli spazi dell’Institut du Monde Arabe progettato da Jean Nouvel, lo stilista romano ha ricreato una toilette di servizio, avvolta nella penombra, con i neon che proiettavano luci rossoe una nebbiolina nell’aria. Sulle prime note della potente voce di Lana Del Ray, ecco spalancarsi le porte dei bagni e le modelle uscire inin un loop spontaneo e vorticoso.