Donnapop.it - Alda D’Eusanio fa delle rivelazioni imbarazzanti e gravi su Alberto Castagna in tv: avete sentito cosa ha detto da Caterina Balivo?

Leggi su Donnapop.it

Dichiarazioni antipatiche esuin televisione. Eccoha dichiarato!Leggi anche:che malattia ha? La verità è drammatica, la sua vita è cambiata da un giorno all’altroIn occasione del ventennale della morte di, durante la puntata andata in onda de La Volta Buona il 1° marzo 2025,ha rivelato alcune confidenze sgradevoli sul conto dell’amato conduttore televisivo scomparso. La presenza dellaè stata voluta daper omaggiare, invece si è trasformata in qualdi prettamente imbarazzante sia per i presenti sia per i telespettatori a casa!hadi così sconcertante la? Ecco tutta la verità! View this post on InstagramA post shared bydeusanioofficial (@deusanioofficial)Il ricordo diA maggio 2025avrebbe spento 80 candeline, invece è scomparso prematuramente il 1º marzo 2005 all’età di 59 anni, a causa di un aneurisma addominale.