Alberi pericolosi, il professore: "Quali sono le specie da evitare lungo le strade"

Roma, 9 marzo 2025 – Anche gliposdiventare un pericolo,le. Giuseppe Scarascia,di Scienze forestali all’Università della Tuscia e responsabile dell’Istituto forestale europeo sul verde urbano: partiamo dal fondo, dalle radici che scassano l’asfalto. Come vengono scelti glida mettere vicino alle? “Molto spesso ce li troviamo. Ad esempio, a Roma i pini sull’Ostiensestati scelti negli anni Cinquanta. Il problema è che hanno radici superficiali, mentre quelle delle querce o dei bagolari, ad esempio,più profonde. I pini poisoggetti a una serie di danni per attacchi parassitari, a Roma li stanno in gran parte eliminando per questo. Molto spesso si schiantano perché noi non sappiamo che cosa succede sotto terra alle radici. Molto spesso le hanno tagliate per i lavori stradali o i sotto servizi”.