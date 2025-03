Anteprima24.it - Al “Pinto”, derby a metà: nessun tifoso del Benevento a Caserta

Tempo di lettura: 1 minutodallo stadio Albertodi, l’inviatoMichele BellameDopo le tristi vicissitudini della gara d’andata – quando ildi Auteri vinse per 1-0 contro lana di Iori – in cui i tifosi della squadra dei falchetti fecero un po’ di confusione nell’approdo al Vigorito, le disposizioni ministeriali hanno vietato la trasferta regionale ai supporters della Strega.La sfida è importante per entrambe le squadre, eha risposto presente: anche in seguito all’annuncio della società rossoblù di predisporre i prezzi popolari in tutti i settori, ilsi conferma al fianco dei suoi in un finale di stagione complicato. La penalizzazione incombe sul capo del Messina, e se al termine del campionato ci sono almeno otto punti fra la terzultima e la quartultima, i playout non si disputeranno.