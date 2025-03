Ilrestodelcarlino.it - Al palas le finali di Coppa Italia maschili di futsal

Domani alle 11, a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche si svolgeranno la conferenza stampa e i sorteggi delledidi, che avranno luogo a Jesi, Falconara e Porto San Giorgio tra il 15 e il 23 marzo 2025. Un grande evento ditutto nelle Marche, con Jesi a fungere da palcoscenico principale. Sarà la location di tutti i match delle Coppedi Serie A e di Serie A2 Élite, ospitando anche ledi Serie A2 e Serie B. Saranno complessivamente tre gli impianti coinvolti nella kermesse che parte sabato 15 marzo e termina domenica 23. Oltre al PalaTriccoli, alavelli di Porto San Giorgio si disputeranno, nel primo weekend di gare, la Final Four Under 19 e la Final Four dellaregionale, così come, sabato 22, le semidi Serie A2.