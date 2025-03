Zonawrestling.net - AJ Styles e il sogno di un’ultima sfida con John Cena:”Vorrei affrontarlo di nuovo”

AJha affrontato i migliori del pro wrestling, e tra questi c’è sicuramente. Sono passati anni dal loro ultimo incontro, ma oraha espresso chiaramente il desiderio dirlo ancora una volta. Parlando con Chris Van Vliet, AJha discusso dei suoi futuri avversari in WWE, menzionando anchesi è mostrato entusiasta all’idea. Ha riflettuto sulla loro alchimia sul ring, ammettendo di non sapere spiegare perché funzionano così bene insieme nonostante le loro differenze.Ricordando il loro primo match, “The Phenomenal One” ha detto che lottare controper la prima volta è stato speciale: “Non lo so, non spetta a me decidere. Ma mi piacerebbe sicuramente, sarebbe divertente. Onestamente, c’è qualcosa di speciale tra di noi che non so spiegare.