Ilrestodelcarlino.it - Agevolazioni, il Comune alza il limite Isee

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilha aumentato ilsulla base Istat per l’erogazione di contributi ai cittadini in condizioni economiche disagiate. La variazione percentuale per il periodo gennaio 2024-gennaio 2025 calcolata dall’Istat per i prezzi al consumo è stata dell’1,3%, pertanto i limiti del reddito, che definiscono l’accesso ai servizi socio assistenziali del, sono stati aggiornati: per erogazione di contributi economici di competenza dirigenziale 8.568,47 euro; per la compartecipazione alle spese di gestione dell’alloggio sociale di via Conchiglia per adulti in difficoltà 5.382,44 euro; per l’esonero dalla Tassa rifiuti 5.693,38 euro. Per il costo della retta per i minori in comunità, persuperiore a 9.986 e fino a 11.959,3 euro la compartecipazione è di 192,35 euro, pertra 11.