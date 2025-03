Zonawrestling.net - AEW: Esordio col botto, The Opps incendiano il ring di Collision

Nell’episodio di AEWdell’8 marzo, il team noto come The, composto da Samoa Joe, Katsuyori Shibata e HOOK, ha affrontato il trio formato da Starboy Charlie, Titus Alexander e Jack Banning. Thisthis a VIBE! Never lacking!Watch #AEWon TNT + Max@SamoaJoe @730hook @KShibata2022 pic.twitter.com/evh6rop4xs— All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2025 Il match è iniziato con HOOK che ha eseguito un Suplex su Starboy Charlie, stabilendo immediatamente il controllo per il suo team. Successivamente, Shibata e Joe hanno collaborato per infliggere potenti colpi a Titus Alexander, alternandosi con Chop e Jab. La combinazione di un Senton di Joe e un Penalty Kick di Shibata ha portato alla schienamento decisivo su Alexander, assicurando una vittoria rapida e dominante per The