AEW | Cope sfida Moxley sarà l’ultima corsa al titolo mondiale?

A AEW Revolution 2025,sfiderà Jonper l’AEW World Championship. Parlando nell’edizione dell’8 marzo di AEW Collision, la “Rated R Superstar” ha implorato di affrontare il “vecchio Jon” al pay-per-view.ha anche riconosciuto che la sua finestra di opportunità per conquistare un altrosi sta chiudendo:“So che il tempo sta per scadere. So che questa potrebbe esserevolta che combatto per un. Quindi devo far sì che conti.”The "Rated R Superstar"isn't afraid of AEW World Champion Jonahead of their Championship Match TOMORROW at #AEWRevolution LIVE on PPV!Watch #AEWCollision on TNT & Max@RatedR@Jonpic.twitter.com/VMJghsDJwj— All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2025 Anche se il tempo potrebbe non essere dalla parte di, la passione e la determinazione del WWE Hall of Famer non hanno una data di scadenza.