AEW Collision: Momo Watanabe batte Serena Deeb e sfida Mercedes Moné

ha affrontatoin un incontro molto atteso durante AEWdell’8 marzo. La presenza dial tavolo dei commentatori ha aggiunto ulteriore interesse al match.Fin dalle prime fasi,ha cercato di imporre il suo stile tecnico, applicando un Surfboard su. Tuttavia,ha risposto con una serie di Dropkick, uno dei quali eseguito con precisione all’angolo.ha poi intensificato l’offensiva con colpi potenti e una sequenza di tre Suplex consecutivi, seguiti da un calcio in corsa.HEATED at the commentary desk!Watch #AEWon TNT + Max@@stardomVarnado pic.twitter.com/tyvvAUiaiY— All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2025 Nonostanteabbia tentato di ribaltare la situazione con una Octopus Hold al centro del ring,è riuscita a liberarsi e ha concluso l’incontro con la sua mossa finale, la Peach Sunrise, ottenendo la vittoria per schienamento.