AEW | Altri due wrestler lasceranno la compagnia

Che la filosofia di Tony Khan nei confronti dei membri del roster AEW sia cambiata in questo 2025 è più che evidente: la scelta di lasciar andare Miro, Malakai Black, Ricky Starks e Rey Fenix prima della scadenza dei loro contratti conferma la volontà di avere un roster sempre più convinto del progetto. Ma il rinnovamento della federazione non passa solo da rescissioni: anche la scelta di rinnovare o meno i contratti dice molto sulla voglia di non vincolare più alla AEW persone che non sono ritenuti utili alla causa e che non vengono più utilizzate per gli episodi televisivi. Come Zak Knight, il fratello di Saraya, il cui contratto non è stato rinnovato. E secondo le indiscrezioni, a breve finirà l’esperienza a Jacksonville perdue nomi.Addio a fine contrattoCome riportato dalla newsletter del Wrestling Observer, infatti, Tony Khan avrebbe preso la decisione di lasciar andare Abadon e Nick Comoroto alla scadenza dei loro contratti, che sarebbe imminente.