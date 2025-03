Ilgiorno.it - Addio a Sandro Galleani, lo storico massaggiatore della Pallacanestro Varese se n’è andato a 81 anni: il basket italiano in lutto

, 9 marzo 2025 – Se n’èa 81una colonna portante, una leggenda delvaresinoe fisioterapistasquadra bianco rossa, si è spento ieri sabato 8 marzo. La passione per il ciclismo in età giovanile, e poi l’amore per ilche non l’ha più abbandonato assieme alla compagna di una vita, la moglie Egidia. Per vincere sui campi, fondamentale avere un team di allenatori e preparatori atletici che sappiano creare empatia e armonia con la squadra; questo assunto fondamentale vero soprattutto quando si gioca ai massimi livelli,ne era la perfetta rappresentazione. Entra nello spogliatoioquando ancora si chiamava Ignis, e non l’abbandona più accompagnandola in tutte le sue fasi dagliOttanta ai primiDuemila quando si entra nell’era Castiglioni, la famiglia di imprenditori varesini titolari anchecasa motociclistica Cagiva.