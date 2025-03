Sport.quotidiano.net - Adamant a San Giorgio per il decimo sigillo . Benedetto: "Uno step fondamentale per noi"

L’vuole vincere anche a Sansu Legnano, e per farlo ritrova Riccardo Ballabio, che oggi tornerà a disposizione di coacha quasi un mese dall’infortunio dello scorso 16 febbraio contro Mantova. Con lui anche Roberto Chessari, a riproporre così la coppia di playmaker di cui Ferrara non può fare a meno in questa seconda parte di stagione: "Roberto è migliorato giorno dopo giorno – analizza–, questa settimana ha fatto qualcosa in più in gruppo e sta piano piano recuperando la migliore condizione. Abbiamo perso Dioli per un po’ di tempo, quindi avevamo bisogno del suo rientro: in settimana siamo riusciti a rimettere dentro anche Ballabio dopo uno stop consistente, cerchiamo di averli al meglio per la gara di oggi. Dobbiamo arrivare al top della condizione quando le partite conteranno di più, non che questa non lo sia, anzi: è unoper il nostro percorso".