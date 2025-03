Ilrestodelcarlino.it - Acquistato un pulmino per trasportare le persone fragili, anziani e disabili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grazie al contributo dei volontari e dei soci, nonché al sostegno ricevuto dal 5 x 1.000, le Associazioni di volontariato Anteas e Auser di Senigallia hanno potuto acquistare ungià adibito a scuolabus attrezzato con sollevatore posteriore per lenon autosufficienti, che sarà adibito al trasporto socio-assistenziale per. Per accedere al trasporto occorre presentare presso lo sportello Servizi Sociali o direttamente le associazioni di volontariato.