Acqua sporca dai rubinetti, la causa sono i lavori sull'acquedotto Algua-Bergamo

I residenti ae nei Comuni dell’Hinterland potrebbero in questi giorni notare torbidità nell’che scende daidi casa. Non c’è da spaventarsi: il fenomeno èto daiin corso per la realizzazione della nuova condotta che alimenterà la rete idrica cittadina conproveniente dalle sorgenti di.“Il progetto è finanziato con fondi Pnrr efinalizzati all’ottimizzazione del sistema e alla continuità del servizio – ha reso noto Uniacque Spa -. Isu condotte di grandi dimensioni comportano, nonostante l’attenzione dei tecnici, il ritorno in sospensione delle particelle naturalmente presenti nell’sorgiva e depositate in rete, creando transitori fenomeni di intorbidimento dell’erogata”. Iper la nuova condotta dell'acquedottoIl fenomeno può protrarsi anche per alcuni giorni: il personale di Uniacque è impegnato nel flussaggio di tutte le tubazioni interessate per accelerare l’eliminazione della torbidità residua.