Acireale ubriachi durante il Carnevale minacciano barista per bere gratis | arrestati

La Polizia di Stato adha arrestato due 46enni, entrambi pregiudicati, originari di Grammichele che, nel giorno di martedì grasso hanno tentato, in modo arrogante e minaccioso, di farsi servire delle bevande alcoliche, in un bar del centro di, senza pagare.I due si sono presentati, nel tardo pomeriggio, in un bar di piazza Indirizzo in evidente stato di ebbrezza alcolica pretendendo dialcolici, minacciando il banconista e la cassiera dell’attività commerciale. Per provare ad intimorire i dipendenti del bar, i due hanno persino millantato di essere appena usciti di galera, in quanto appartenenti ad una cosca mafiosa catanese.A quel punto il titolare del bar ha ritenuto opportuno affidarsi ai poliziotti del Commissariato diche,le giornate delle sfilate dei carri allegorici, sono stati impiegati nei servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura e coordinati dal Dirigente del Commissariato acese, finalizzati proprio a garantire il sereno svolgimento della manifestazione e consentire alle migliaia di persone presenti di divertirsi in totale sicurezza.