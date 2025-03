Bergamonews.it - Achille Lauro e Spalletti da Fazio, Imma Tataranni o PresaDiretta? La tv del 9 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 9, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Sostituto Procuratore 4”, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro, sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio, dove Filomena è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare.Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Bastoni e pietre”: l’N.C.I.S. Naples intercetta un messaggio criptato che riporta un attacco a sorpresa contro l’Europa.