Metropolitanmagazine.it - Achille Lauro, chi sono i genitori Nicola De Marinis e Cristina Zambon: “Sono figlio di brava gente”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di. Il papà è un professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione. La mamma, invece, si chiamaed è originaria del Veneto. Dopo aver rotto con la sua famiglia,ha vissuto in una comune con il fratello Federico, più grande di lui, avvicinandosi al mondo della musica.De, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto della sezione lavoro. Nel suo curriculum anche il lavoro come docente universitario e la pubblicazione di numerosi testi. Una buona fetta del ramo paterno della famiglia diha lavorato in ambito statale, basti pesare che il nonno – Federico De– è stato un Prefetto.