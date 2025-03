Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 9 marzo: Fabrizio Poletti ed altre ricorrenze

ed‘Ci dev’essere qualcosa‘, come titola Eraldo Pecci un capitolo del suo primo libro ‘Il Toro non può perdere’. Dev’esserci, anzi c’è, qualcuno in un’altra vita che.Ci ritorneremo. Debuttò nel massimo campionato a Genova, contro il Grifone, quello stadio che aveva visto protagonista il caro ‘Calimero’. Chiuse la carriera nella Sampdoria, il club che il 15 ottobre 1967.Cosa stavamo per dire? Occorre riprendere alcune righe del volume di Franco Ossola Junior ‘I campioni che hanno fatto grande il Torino’: “Accortosi per tempo del sopraggiungere dell’auto, si salva la vita con un semplice passo indietro, quello stesso che sarebbe stato sufficiente all’amico per essere ancora con noi. Ma i destini degli uomini a volte sembrano storie già scritte, copioni dai quali non si può uscire in alcun modo‘.