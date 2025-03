Nerdpool.it - A Quiet Place 3: gli ultimi aggiornamenti

Il franchise di Aha conquistato il pubblico con la sua rappresentazione unica di un mondo in cui il silenzio è la chiave per la sopravvivenza. Dopo il successo dei primi due capitoli e del prequel A: Day One nel 2024, i fan attendono con ansia notizie sul terzo capitolo della serie.Conferme sulla produzione di “AParte 3”Nonostante i ritardi nella produzione, AParte 3 è ufficialmente in fase di sviluppo. Il produttore Brad Fuller ha recentemente dichiarato che il team sta attualmente lavorando al film, sottolineando che Day One non rappresenta il terzo capitolo della saga principale. Fuller ha aggiunto che, dopo il completamento dei progetti attuali, il regista John Krasinski dovrebbe concentrarsi su AParte 3, con l’obiettivo di completare la trilogia e, possibilmente, espandere ulteriormente l’universo del franchise.