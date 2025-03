Oasport.it - A che ora partono Rossetti e le azzurre oggi nello slalom di Are: n. di pettorale, startlist, tv

Domenica 9 marzo andrà in scena lofemminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in Svezia, dove le atlete si sfideranno nell’ultima gara di questo intenso weekend dopo il gigante che ci ha tenuto compagnia nella giornata di sabato con il successo di Federica Brignone. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 12.30.LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30L’Italia non nutre grandi ambizioni in questa specialità e si affiderà soprattutto a Martina Peterlini, Lara Della Mea e Marta. Le altreai blocchi di partenza saranno Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi.