Oasport.it - A che ora Musetti-Fils oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

Lorenzosarà nuovamente protagonista nel terzo turno del Masters1000 di. Il toscano affronterà il francese Arthur(non prima delle 02.00 italiane di lunedì 10 marzo, le 18.00 locali didomenica 9 marzo). Si prospetta una partita complicata, con un giovane di talento e capace di sciorinare un gran tennis.L’azzurro dovrà salire necessariamente di colpi. Le tre settimane di stop per un problema al polpaccio della gamba destra si sono fatte sentire nel confronto col russo Roman Safiullin. Il nostro portacolori l’ha spuntata in tre set, senza brillare particolarmente per quanto riguarda gli aspetti meramente tennistici.L’unico precedente risale all’anno scorso, ma sulla terra rossa di Montecarlo, dove Lorenzo per quasi tutto il match giocò in maniera celestiale, prima di complicarsi da solo le cose e rischiando di mettere tutto in discussione.