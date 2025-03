Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Are e superG Kvitfjell, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Ci attende una domenica 9 marzo davvero importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Vanno ufficialmente a concludersi, infatti, i fine settimana di gare di Åre ee si entra sempre più nella fase conclusiva e decisiva della stagione, con le due Sfere di Cristallo sempre più in bilico.Il comparto femminile sarà di scena ad Åre in Svezia per la seconda delle due prove tecniche in, infatti, sarà di scena locon la prima manche che prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. Mikaela Shiffrin è la grande favorita, con Zrinka Ljutic come prima rivale. Dopo l’apoteosi di ieri di Federica Brignone, chi salirà sul podio svedese?Il Circo Bianco al maschile, invece, chiuderà il suodi(Norvegia).