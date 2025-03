Oasport.it - A che ora gli Europei di atletica indoor 2025 oggi in tv: programma 9 marzo, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

domenica 9andrà in scena la quarta e ultima giornata deglidi: ad Apeldoorn (Paesi Bassi) si conclude la rassegna continentale al coperto, lo spettacolo inizierà già al mattino e poi proseguirà al pomeriggio per assegnare le ultime medaglie di questo lungo fine settimane. L’Italia si gioca carte molto importanti con il desiderio di chiudere in bellezza questa manifestazione, antipasto dei Mondialiche si disputeranno tra due settimane a Nanchino.LA DIRETTA LIVE DEGLIDIALLE 9.00 E ALLE 15.10Leonardo Fabbri e Zane Weir sono i due grandi favoriti delladi getto del peso: si preannuncia uno splendido duello tra i due azzurri, che andranno a caccia di medaglie pesanti (qualificazioni al mattino, finale nel pomeriggio).