Oasport.it - A che ora Berrettini-Tsitsipas oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Matteotornerà quest’in campo per disputare il terzo turno del Masters1000 di(USA). Sul cemento californiano, il tennista italiano affronterà il greco Stefanos(n.9 del mondo) e ci si giocherà l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo negli States, ritenuto dagli addetti ai lavori il “Quinto Slam”.Una sfida complicata per, che ha avuto modo di affrontarerecentemente nei quarti di finale del torneo di Dubai. Una partita molto equilibrata, che si è risolta in favore dell’ellenico nel terzo parziale decisivo. Matteo andrà a caccia di una rivincita, nella consapevolezza di avere il livello per impensierire il greco e anche di non potersi permettere la minima distrazione.L’azzurro, valutando i precedenti, si è imposto solo in una circostanza nei cinque scontri diretti.