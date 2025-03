Secoloditalia.it - A che è servito l’8 marzo transfemminista? Non a sconfiggere il male, che non ha “genere”…

Ieri, come ogni 8, si è celebrata la solita liturgia progressista: gente incapace di dare una definizione della parola donna si è impadronita della scena per rivendicare diritti, lanciare strali, minacciare ritorsioni contro chi la pensa diversamente e sancire cosa sia lecito dire e cosa no ma soprattutto chi abbia il diritto di parlare e chi, per esempio portatore di cromosoma y, debba stare zitto e a cuccia. Niente di nuovo sotto il sole, intendiamoci.La trappolaQuellasi è ormai affermata a pieno titolo come l’ideologia più sciocca e insensata, dannosa persino per chi la professa: donne che si battono per rivendicare il diritto di uomini – questo sono, a prescindere da cosa si autopercepiscano – di appropriarsi di spazi, prerogative, primati che sono e devono restare delle donne.