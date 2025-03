Ilrestodelcarlino.it - A Bologna i cantieri non finiscono mai: slalom tra deviazioni e vie chiuse

, 9 marzo 2025 – Un cantiere tira l’altro. Non saranno cento, ma con la primavera e il bel tempo l’attività di lavori pubblici – principalmente legati al tram, a cui però si sommano tanti micro-interventi per alberi da potare (è il caso di via Pinturicchio e Poliziano, solo domani), buche da colmare e tubature da rattoppare, tra privati e aziende, alcuni dei quali durano anche solo alcuni giorni – si intensificherà sempre di più. Una quarantina gli interventi previsti, e senza contare quelli nel territorio metropolitano (oltre 25, anche se quasi tutti per lavori di ripristino post-alluvionali). E – come succede nel Risiko – prima di fare la propria mossa per spostarsi nell’intrico delle strade bolognesi, vale la pena guardare la cartina interattiva del Comune di(www.comune.