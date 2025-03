Lalucedimaria.it - 9 marzo: Madonna del Voto, salva da morte certa la regina che canta

Oggi 9si commemora ladeldi Cherbourg, in Normandia, devozione che ha origine da un evento miracoloso avvenuto dopo il canto dellaa Maria. 08 In Normandia, a Cherbourg-en-Cotentin, una città del Nord della Francia che si affaccia sulla Manica, dal XII secolo c’è la venerazione per ladel . L'articolo 9deldalacheproviene da La Luce di Maria.