Lanazione.it - 9 marzo, al Maggio Fiorentino dopo 45 anni torna in scena ‘Norma’

Firenze, 92025 – Oggi è un giorno storico per il. La stagione lirica,la ripresa di Rigoletto, si concretizza infatti con il primo nuovo allestimento del 2025 con Norma, uno dei grandi capolavori di Vincenzo Bellini, e uno dei capisaldi del belcanto cheinal Teatro deloltre 45le ultime rappresentazioni fiorentine. La prima recita è in cartellone oggi alle ore 17; altri tre sono gli spettacoli in programma: l’11 e il 14alle ore 20 e il 16alle ore 15:30. Sul podio, alla testa dell’Orchestra e del Coro delMusicale, il maestro Michele Spotti, al suo terzo impegno a Firenze negli ultimi mesii concerti sinfonici del dicembre scorso e di quello del 7. La regia è curata da Andrea De Rosa. Il maestro del Coro delè Lorenzo Fratini.