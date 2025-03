Triesteprima.it - 8 marzo, le voci del corteo: "Non è un giorno di festa ma di lotta" (VIDEO)

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Un migliaio di persone hanno preso parte IERI 8alorganizzato dal collettivo Non una di meno in occasione della Giornata internazionale della donna. Molti i temi significativi al centro della manizione, come il diritto alla salute e alle scelte riproduttive.