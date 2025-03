Ilpescara.it - 16enne accoltellato sulla strada parco in prognosi riservata, indagini in corso per rintracciare l'aggressore

Leggi su Ilpescara.it

È ricoverato all'ospedale di Pescara, in, il ragazzo di 16 annivenerdì sera (7 febbraio), a Montesilvano, per cause ancora da accertare. I carabinieri sono sulle tracce di chi ha aggredito il minore, ma mantengono il più stretto riserbo sulle.