Bergamonews.it - ? LIVE! Juventus-Atalanta in diretta: calcio d’inizio alle 20:45

Leggi su Bergamonews.it

20:45)(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago MottaA disp. Perin, Pinsoglio, Kalulu, Renato Veiga, Alberto Costa, Koopmeiners, Adzic, Mbangula, Vlahovic.(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Maldini, De Ketelaere, Vlahovic.Arbitro: SozzaGli aggiornamenti in20:10 – Squadre in campo per il riscaldamento all’Allianz Stadium.20:00 – La Juve inizia il match senza l’altro grande ex Teun Koopmeiners, che comincia dalla panchina, pronto a subentrare all’occorrenza.