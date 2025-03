Bergamonews.it - ? LIVE! Juventus-Atalanta 0-4: Lookman cala il poker al 77?

0-4Marcatori: 29? rig. Retegui, 46? De Roon, 66? Zappacosta, 77?(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (54? Alberto Costa), Gatti (54? Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez (54? Mbangula), McKennie, Yildiz (46? Koopmeiners); Kolo Muani (75? Vlahovic). All. Thiago MottaA disp. Perin, Pinsoglio, Alberto, Veiga, Kalulu, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic.(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson (80? Samardzic), De Roon, Zappacosta; Cuadrado (46? Brescianini), Retegui (66? De Ketelaere),(80? Pasalic). All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Maldini, De Ketelaere, Vlahovic.Arbitro: SozzaAmmoniti: Hien, YildizEspulsi: –Gli aggiornamenti in diretta80?- Esconoe Ederson, entrano Pasalic e Samardzic77? – GOL DELL’IL!75? – Cambio nella Juve: finisce la partita di Kolo Muani, entra Vlahovic70? – Siamo entrati nei venti minuti finali: notte magica della Dea che, avanti di tre goal, continua a spingere alla ricerca del gol66? – GOL DELL’! Zappacostail tris e chiude la partita! Il numero 77 si inserisce su un’altra corta respinta della difesa e deposita in fondo al sacco66? – Prima fiammata di De Ketelaere che brucia Kelly, arriva sul fondo ma viene chiuso da Kalulu proprio al momento del cross61? – Cambio nell’: fuori Retegui, dentro De Ketelaere54? – Triplo cambio nella Juve: entrano Kalulu, Mbangula e Alberto Costa, fuori Gatti, Weah e Nico Gonzalez46? – GOL DELL’! De Roon firma il raddobbio dopo nemmeno un minuto dal rientro in campo! L’olandese si avventa sull’errore di Kelly e spedisce all’incrocio46? – Inizia il secondo tempo! Fuori Cuadrado e Yildiz, dentro Brescianini e Koopmeiners!46? – Clamorosa doppia occasione per l’! Il tiro di, deviato, centra il palo, poi Di Gregorio smanaccia con un miracolo.