Bergamonews.it - ? LIVE! Juventus-Atalanta 0-2: De Roon firma il raddoppio al 46?

0-2Marcatori: 29? rig. Retegui, 46? De(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, McKennie, Yildiz (46? Koopmeiners); Kolo Muani. All. Thiago MottaA disp. Perin, Pinsoglio, Alberto, Veiga, Kalulu, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic.(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De, Zappacosta; Cuadrado (46? Brescianini), Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Pasalic, Samardzic, Maldini, De Ketelaere, Vlahovic.Arbitro: SozzaAmmoniti: Hien, YildizEspulsi: –Gli aggiornamenti in diretta46? – GOL DELL’! Deil raddobbio dopo nemmeno un minuto dal rientro in campo! L’olandese si avventa sull’errore di Kelly e spedisce all’incrocio46? – Inizia il secondo tempo! Fuori Cuadrado e Yildiz, dentro Brescianini e Koopmeiners!46? – Clamorosa doppia occasione per l’! Il tiro di Lookman, deviato, centra il palo, poi Di Gregorio smanaccia con un miracolo.