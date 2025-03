Ilfattoquotidiano.it - Zverev, che pasticcio a Indian Wells: fuori al debutto. Sinner sempre più vicino a restare numero 1 fino al rientro dalla squalifica

Si complicadi più la strada di Alexanderverso il primo posto del ranking occupato da Jannik. Il primo upset del Masters 1000 di, infatti, è proprio quello del tedesco che perde 4-6, 7-6(5), 7-6(4) contro l’olandese Tallon Griekspoor,43 al mondo, e saluta la California già al secondo turno. Un colpo di scena inaspettato, che arriva dopo lese difficoltà avute danegli ATP 500 che si sono disputati in America, dove non è mai riuscito a superare i quarti di finale. “Posso star seduto qui a inventare delle scuse, ma la realtà è che al momento non sto giocando bene. E la cosa mi delude molto”, ha commentato lo stessodopo l’eliminazione. E, ora,è quasi certo diuno in classificaal suoconcordata con la Wada, che terminerà il 4 maggio.